Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - geklauter Roller sichergestellt

Grünstadt (ots)

Am Montag, 03.01.2022 gegen 18:00 Uhr wurde eine Funkstreife der Polizei Grünstadt auf einen geparkten Roller in der Fußgängerzone in Grünstadt aufmerksam. Bei dem Roller befand sich ein 35-jähriger Mann, welcher auf Nachfrage angab, dass er der Eigentümer des Rollers sei. Bei einer anschließenden Überprüfung konnte ermittelt werden, dass der besagte Roller in der Nacht von 17.12.2021 auf 18.12.2021 in Grünstadt in der Bahnhofstraße entwendet wurde. Der Roller wurde sichergestellt. Der nunmehr 35-jährige Beschuldigte zeigte sich daraufhin überrascht und beteuerte, den Roller vor wenigen Tagen von einem Unbekannten gekauft zu haben. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell