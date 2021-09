Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Erpolzheim) - Einbruch in Einfamilienhaus

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum vom 04.09.2021, 23:00 Uhr bis 05.09.2021 08:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Erpolzheim. Bislang unbekannte Täter entfernten ein Fliegengitter an einem offenstehenden Fenster des Wintergartens und durchwühlten im Anschluss die Zimmer im Anwesen. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wurden wertvoller Schmuck und Bargeld entwendet. Die Schmuckschatullen konnten bei der Tatortaufnahme unweit des Anwesens aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Die Polizei weist darauf hin, das gekippte oder sogar geöffnete Fenster mit sogenannten Fliegengittern, Einbrechern eine leichte Tatgelegenheit bieten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell