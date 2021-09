Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - Einbruch in Einfamilienhaus

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum vom 06.09.2021, 00:30 Uhr bis 08:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Freinsheim. Bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoß auf und durchwühlten im Anschluss die Zimmer im Erdgeschoß. Der Bewohner befand sich während der Tatzeit in seinem Haus und bemerkte nichts von Tat. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wurde ein höherer Betrag Bargeld entwendet. Am Fenster entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Nützliche Tipps rund um den Einbruchsschutz finden sie unter https://s.rlp.de/Q5pBK.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell