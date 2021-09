Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - von unbekanntem Mann angespuckt und beleidigt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 06.09.2021 gegen 10:00 Uhr wurde eine Passantin in der Kurbrunnenstraße in Bad Dürkheim von einer unbekannten Person angespuckt und beleidigt. Die 25-Jährige, die sich auf dem Weg zur Arbeit befand, wurde von einem bislang unbekannten männlichen Täter mit den Worten "blöde Kuh" beleidigt. Danach spuckte er in die Richtung ihres Gesichts und traf die junge Frau an den Haaren und der Wange. Der Mann war 50-65 Jahre, ca. 1,70m groß, schmal gebaut, hatte blasse Haut und einen weißen 3-Tage-Bart. Er trug eine Kappe, eine helle Jeans und einem Rucksack. Gegen den unbekannten Täter wird wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

