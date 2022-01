Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Bei Personenkontrolle Betäubungsmittel aufgefunden

Grünstadt (ots)

Am Dienstag, 04.01.2021 gegen 23:30 Uhr wurde eine Funkstreife in der Sausenheimer Straße in Grünstadt auf einen 18-Jährigen aufmerksam, welcher daraufhin einer Personenkontrolle unterzogen wurde. Der junge Mann war für die Beamten kein Unbekannter, weshalb er durchsucht wurde. Hierbei konnte eine größere Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den Grünstadter wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell