Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit vier Verletzten in Versmold

Gütersloh (ots)

(RB) - Versmold - Am 26.08.2021, gegen 16.34 Uhr erheilt die Polizei Kenntnis von einem Verkehrsunfall welcher sich in Versmold, an der Kreuzung Greffener Straße / Langer Weg ereignete und bei dem vier Personen verletzt wurden. Ein 55-jähriger Mann aus Herzebrock befuhr mit seinem Suzuki die Greffener Straße in Versmold-Peckeloh in Richtung Münster Straße. An der genannten Kreuzung wollte der Fahrer nach links in die Straße Langer Weg einbiegen. Hierbei übersah er die 42-jährige Versmolderin, welche mit ihrem "Smart for Two" ihm entgegenkam. Mittig der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Suzuki in einen angrenzenden Straßengraben geschleudert wurde. Hierbei wurden der Fahrer und dessen 53-jährige Ehefrau, welche sich zum Unfallzeitpunkt mit ihm im Fahrzeug befand, verletzt. Der Smart kam mittig der Kreuzung zum Stehen. Dieser war zur Unfallzeit mit der Fahrerin und ihrer 15-jährigen Tochter besetzt, welche ebenfalls durch den Unfall verletzt wurden. Alle Fahrzeuginsassen wurden mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Lebensgefahr bestand bei den Verletzten zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ca. 10.000,- Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell