POL-GT: Unbekannter klaut Seniorin die Handtasche - Erste Ermittlungsansätze dank aufmerksamer Zeugen

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Die Polizei Gütersloh wurde am Mittwochnachmittag (25.08., 14.40 Uhr) über den Raub einer Handtasche an der Bahnhofstraße im Ortsteil Schloß Holte informiert.

Den Ermittlungen zufolge näherte sich ein bislang unbekannter Täter einer 83-jährigen Frau aus Schloß Holte-Stukenbrock, die am Busbahnhof stand und eine Handtasche bei sich trug. Unvermittelt schlug der Mann der Seniorin auf den Oberarm und entriss im gleichen Moment die Handtasche. Anschließend flüchtete der Täter zu einem Mittäter, welcher in einem Pkw wartete. Die beiden setzten sich mit dem Pkw in Bewegung und flüchteten über die Bahnhofstraße auf die Oerlinghauser Straße in Richtung Oerlinghausen.

Aufmerksame Zeugen beobachteten das Geschehen und informierten umgehend die Polizei. Einem Zeugen gelang es sehr detaillierte Angaben zu dem flüchtenden Pkw zu machen. Die weiteren Ermittlungen in dem eingeleiteten Strafverfahren wegen Raubes dauern an.

