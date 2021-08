Polizei Gütersloh

POL-GT: Pedelecfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Mittwochnachmittag (25.08., 15.30 Uhr) kam es im Bereich der Einmündung Barkeystraße/ Bohlenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 39-jähriger Pedelecfahrer schwer verletzt wurde.

Der Gütersloher befuhr mit seinem Zweirad die Barkeystraße in Richtung Herzebrocker Straße. Zeitgleich befuhr ein 32-jähriger Opel-Fahrer ebenfalls die Barkeystraße in dieselbe Richtung. Als er beabsichtigte von der Barkeystraße in die Bohlenstraße abzubiegen kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Pedelecfahrer. Dieser stürzte und verletzte sich dabei schwer. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von 1400 Euro.

