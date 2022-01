Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Tatverdächtiger Autodieb in der Nähe von Cottbus festgenommen

In der Nacht zum Montag, 10. Januar 2022, wurde in Bösel, Bahnhofstraße, ein hochwertiger Audi Q7 entwendet. Bemerkt wurde der Diebstahl gegen 6.30 Uhr. Das Fahrzeug wurde umgehend zur Fahndung ausgeschrieben. Nur wenige Stunden später konnte das entwendete Fahrzeug gegen 10.00 Uhr im Rahmen einer Kontrolle der Bundespolizei auf einer Bundesstraße in Neuhausen/Spree, Fahrtrichtung Polen, festgestellt werden. Der Fahrzeugführer, ein 49-jähriger Mann aus Russland, wurde vorläufig festgenommen, da er in der Vergangenheit bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten war. Das entwendete Fahrzeug wurde sichergestellt. Der Mann wurde am Folgetag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt/Oder, Zentralstelle für grenzüberschreitende Kriminalität, einem Haftrichter am Amtsgericht Cottbus vorgeführt. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

