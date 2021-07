Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Sundern: Ohne Erfolg versuchten unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag in eine Gaststätte an der Westenfelder Straße einzubrechen. Zwischen 02 Uhr und 07 Uhr versuchten die Täter vergeblich ein Fenster aufzuhebeln. In das Gebäude gelangten die Einbrecher nicht. Die Tat wurde der Polizei erst am Mittwoch gemeldet. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 in Verbindung.

