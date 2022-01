Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Wohnhausbrand

Am Mittwoch, 19. Januar 2021, gegen 18.25 Uhr, geriet aus bisher unbekannter Ursache ein auf einer Grenze gebauter Schuppen sowie ein Teil eines Carports in der Glockenblumenstraße in 49661 Cloppenburg in Brand. Vermutlich griff das Feuer auf ein danebenliegendes Doppelwohnhaus über. Hier gerieten ein Carport, ein Schuppen sowie ein PKW in Brand. Zudem griff das Feuer auf den Dachstuhl des Doppelwohnhauses über. Die Bewohner der betroffenen Wohnhäuser sowie zweier umliegender Wohnhäuser wurden durch Einsatzkräfte evakuiert. Der Brand wurde durch 36 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Cloppenburg gelöscht. Die Löscharbeiten dauerten bis ca. 20.30 Uhr an.

Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. Das Doppelwohnhaus ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kümmerten sich eigenständig um eine vorübergehende Unterbringung. Neben Feuerwehr- und Polizeikräften waren Kräfte der Psychosoziale Notfallversorgung vor Ort.

Die Höhe des Sachschadens beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 650.000,00 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell