Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruchdiebstahl in Wohnung

Von Montag, 17. Januar 2022, 16.00 Uhr, bis Dienstag, 18. Januar 2022, 14.00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Graf-von-Galen-Straße, in ein Mehrparteienhaus und drangen gewaltsam in die dortige Dachgeschoss-Wohnung eines 21-Jährigen ein. Entwendet wurde u.a.: 1 Akkuschrauber, 1 Fernsehgerät, 2 E-Zigaretten sowie 2 Armbanduhren. Eine detailliertere Beschreibung des Diebesgutes liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Bakum - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 19. Januar 2022, 03.05 Uhr, befuhr ein 28-Jähriger aus Lohne mit einem Pkw die Vechta Straße in Bakum, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bakum - Betriebsunfall

Am 18. Januar 2022 kam es um 14.00 Uhr bei einem Landmaschinenhandel in der Bakumer Straße zu einem Arbeitsunfall: Die Decke des dortigen Gerätelagers, die in der Werkshalle für Landmaschinenmontagen errichtet und als Lagerraum für Zubehörteile genutzt wurde, brach offensichtlich durch eine überschrittene Dachlast zusammen. Dabei wurde ein 46-jähriger Mitarbeiter aus Essen (Oldenburg), der sich zu diesem Zeitpunkt in diesem Lager aufgehalten hatte, von herabfallenden Gebäude- und Maschinenteilen eingeklemmt und verletzt. Er wurde durch Kollegen sowie Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bakum, welche mit 25 Kameraden und mehreren Fahrzeugen vor Ort war, mit schwerem Gerät (Gabelstapler, Teleskoplader) nach einigen Minuten aus den Trümmern geborgen und von einem zwischenzeitlich eingetroffenen Notarzt erstversorgt. Im weiteren Verlauf wurde er mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 18. Januar 2022, 16.05 Uhr, befuhr ein 45-jähriger aus Vechta mit seinem Pkw die Paul-Keller-Straße in Vechta in Fahrtrichtung Villkuhlenweg. An der dortigen Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw eines 68-Jährigen aus Vechta, welcher mit seinem Fahrzeug den Pickerskamp befuhr. Zwischen den Beteiligten kam es zum Zusammenstoß, infolgedessen der 68-Jährige leichte Verletzungen davontrug. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 12000 Euro.

Damme - Werkzeugdiebstahl aus Lagerraum

Im Zeitraum von Sonntag, 09.Januar 2022, 18.00 Uhr, bis Sonntag, 16. Januar 2022, 15.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einem Lagerraum beim Bowlingcenter an der Lindenstraße diverses Werkzeug: Entwendet wurde: Ein MAKITA MakPac Gr. 4; ein MAKITA Akkukompressor 18V, Typ DMP181Z; eine MAKITA Akkulampe 18V, Typ DML180Z; ein MAKITA Multitool 18V, Typ DTM50Z; ein MAKITA Tellerschleifer 18V, Typ DBO180Z; ein MAKITA Winkelschleifer 18V, Typ DGA504Z; ein MAKITA Schlagschrauber 18V, Typ DTD152Z; eine MAKITA Handkreissäge, Typ DSS501Z; ein MAKITA Staubsauger und diverses MAKITA Zubehör. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Damme - Kupferdiebstahl

Unbekannter Täter entwendeten im Zeitraum von Montag, 17. Januar 2022, 18.00 Uhr, bis Dienstag, 18. Januar 2022, 10.00 Uhr, drei Kupferrohre von der Katholischen Kirche am Kirchplatz. Die entwendeten Rohre haben eine Länge von 3 - 4 m. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Lohne - Diebstahl / Zeugenaufruf

Am Dienstag, 18. Januar 2022, kam es gegen 15.15 Uhr in einem Supermarkt in der Marktstraße zu einem Diebstahl: Ein bislang unbekannter Täter entwendete in einem für ihn günstigen Moment die dortige Kaffeekasse, ein Sparschwein samt Inhalt und stellte ein ähnliches Sparschwein zurück. Der Täter konnte durch eine Mitarbeiterin des Marktes wie folgt beschrieben werden:

- männliche Person, - osteuropäisches Erscheinungsbild, - ca. 180 cm groß, - bekleidet mit einer beigen Hose und dunkler Oberbekleidung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Gefährdung des Straßenverkehrs / Zeugenaufruf

Am Dienstag, 18. Januar 2022, kam es gegen 11.35 Uhr auf der Bundesautobahn BAB 1, Fahrtrichtung Hamburg, im Bereich der beiden Baustellen Neuenkirchen-Holdorf und Holdorf-Lohne, zu einer Straßenverkehrsgefährdung: Ein 44-jähriger Mann aus Dinklage befuhr diesen Bereich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Zudem fuhr er in Schlangenlinien, sodass er mehrfach beinahe mit der in der Mitte aufgestellten Gleitschutzwand kollidierte. Im weiteren Streckenverlauf machte er ohne ersichtlichen eine Vollbremsung, sodass ein Auffahren einer ihm nachfolgenden Verkehrsteilnehmerin nur durch eine ebenfalls eingeleitete Vollbremsung verhindert werden konnte. Diese alarmierte die Polizei. Im Rahmen der sich anschließenden Verkehrskontrolle konnte der 44-Jährige den Beamten keine Fahrerlaubnis vorlegen. Zudem ergab sich der Verdacht, dass er deutlich unter der Wirkung von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv, sodass ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. Verkehrsteilnehmer, die sich zur genannten Zeit auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Hamburg befanden und Augenzeugen bzw. Betroffene der gefährdenden Fahrweise des 44-Jährigen waren, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei Lohne zu melden. Tel.: (04442) 808460.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 18. Januar 2022, kam es um 13.15 Uhr auf der Märschendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 46-jähriger PKW-Fahrer aus Lohne befuhr die Lerchentaler Straße und beabsichtigte, auf die Märschendorfer Straße abzubiegen. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden 69-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Pkw. Der Radfahrer blieb unverletzt. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor.

Steinfeld - Brand einer Produktionshalle

Am Mittwoch, 19. Januar 2022, gegen 00.25 Uhr, wurde die Polizei durch mehrere Notrufe über den Ausbruch eines Feuers auf dem Betriebsgelände einer Tischlerei in Steinfeld, Düper Straße, informiert.

Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es sich bei dem brandbetroffenen Objekt um eine Produktions-/ Lagerhalle mit sich daran anschließendem Bürogebäude handelte. In unmittelbarer Nähe dieser Halle befinden sich zudem zwei Wohnhäuser.

Die Lagerhalle (Größe: ca. 2500 m²) stand beim Eintreffen der ersten Kräfte bereits in Vollbrand und breitete sich so schnell aus, dass auch die sich hieran anschließende Bürogebäude vollständig in Brand gerieten. In der brandbetroffenen Lagerhalle befanden sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers diverse Fahrzeuge, Maschinen und Produktionsgüter. Auch eine eigene Lackiererei war dort untergebracht. Durch das Feuer wurde der gesamte Gebäudekomplex, sowie auch das darin befindliche Inventar, vollständig zerstört. Der Sachschaden wird auf ca. 3.500.000 Euro geschätzt.

Die beiden in unmittelbare Nähe dieser Lagerhalle befindlichen Wohn-häuser, in welchem u.a. auch der 44-jährige Geschäftsführer der Tischlerei wohnhaft ist, konnten durch das Großaufgebot der Feuerwehrkräfte vor den Flammen geschützt werden. Die Bewohner brachten sich rechtzeitig selber in Sicherheit.

Zur Bekämpfung des Brandes wurden Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis Vechta eingesetzt. Zusätzlich waren auch Unterstützungskräfte aus dem Landkreis Diepholz vor Ort. Insgesamt waren ca. 355 Einsatzkräfte mit 73 Fahrzeugen im Einsatz.

Sicherheitshalber waren zunächst auch 5 Rettungswagen, 1 Notarzt vor Ort. Diese waren glücklicherweise aber nicht erforderlich.

1 Mitarbeiter der psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) sowie auch Mitarbeiter der örtlichen Energieversorger waren ebenfalls vor Ort.

Zur Gewährleistung der Löscharbeiten, sowie aufgrund der starken Rauchentwicklung, wurde mit Unterstützung der Straßenmeisterei die nahegelegene Bundesstraße B214 voll gesperrt. Dieses führte zwischenzeitlich zu Verkehrsbehinderungen. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Seit 07.30 Uhr ist die Bundesstraße wieder für den Verkehr freigegeben.

Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die Brandermittler der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta haben die Ermittlungen aufgenommen.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am 18.01.2022, um 10.30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Lkw und Anhänger die Landesstraße L852 von Neuenkirchen kommend in Richtung der bevorrechtigen Landesstraße L851 und beabsichtigte, nach links auf diese aufzufahren. Hierbei übersah er einen 74-jährigen Pedelec-Fahrer aus Holdorf, welcher mit seinem Rad auf dem Radweg entlang der L851 fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fahrradfahrer stürzte und sich verletzte. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Goldenstedt - Betriebsunfall

Am Montag, 17. Januar 2022, kam es um 09.00 Uhr in einem Betrieb für Holzfaserstoffe in der Arkenburger Straße zu einem Betriebsunfall: Ein 35-jähriger Mitarbeiter aus Goldenstedt geriet aus bislang ungeklärter Ursache mit seiner Hand in eine dortige Holzschneidemaschine und wurde darin eingeklemmt. Der 35-Jährige konnte durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Goldenstedt (Anzahl unbekannt) befreit werden und wurde im Anschluss aufgrund der Schwere seiner Handverletzung mittels eines Rettungshubschraubers in ein umliegendes Krankenhaus geflogen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell