Friesoythe - Einbruch in Maschinenhalle

Zwischen Dienstag, dem 18.Januar 2022, gegen 19.30 Uhr, und Mittwoch, dem 19.Januar 2022, um 07.30 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter die Maschinenhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes am Eggershauser Esch gewaltsam geöffnet. Aus der Halle wurde diverses Werkzeug entwendet: 1 STIHL Kettensäge, Modell MS 260, 1 STIHL Kettensäge, Modell MS 261, 1 STIHL Motorsense, Modell FS 275, 1 Steckschlüsselkasten sowie diverses Kleinwerkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Barßel - Sachbeschädigung auf Sportplatzgelände

Zwischen Dienstag, 18.Januar 2022, gegen 16.00 Uhr, und Mittwoch, 19.Januar 2022, um 08.30 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter mehrere Bewegungsmelder auf dem Sportplatzgelände an der Feldstraße beschädigt. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 entgegen.

Barßel - Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Dienstag, dem 18.Januar 2022, gegen 21.00 Uhr, und Mittwoch, dem 19.Januar 2022, um 09.15 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter die Reifen der Beifahrerseite eines schwarzen PKW Toyota, RAV4 einer 64-Jährigen aus Barßel zerstochen. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Der PKW war zur Tatzeit auf einem Hof am II. Hüllenweg geparkt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 entgegen.

Saterland - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Mittwoch, dem 19.Januar 2022, gegen 13.20 Uhr, wollte eine 51-jährige Saterländerin mit ihrem PKW von einem Grundstück auf die Friedhofstraße einfahren. Hierbei übersah sie einen 15-jährigen Barßeler, der mit seinem Mofa die Friedhofstraße in ortsauswärtige Richtung befuhr und stieß mit diesem zusammen. Der 15-jährige erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die entstandene Gesamtschadenshöhe beträgt 3700 Euro.

