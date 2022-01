Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Mayen - Verkehrsunfallflucht am 13.01.2022 Im Wasserpförtchen - Zeugenaufruf

Mayen (ots)

Am Donnerstag, den 13.01.2022, zwischen 12:30 und 13:00 Uhr, wurde ein Im Wasserpförtchen in Mayen geparkter PKW der Marke Toyota (grau) durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Hierdurch entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 02651 8010 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

