Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an Beschilderung

Mayen (ots)

Bereits am 28.12.2021 beschädigten bislang unbekannte Täter drei Warntafeln auf einem Fahrradweg in Verlängerung der Gottlieb-Daimler-Straße in Mayen. Der Stadt Mayen entstand dadurch ein Schaden in Höhe von Rund 300 EUR.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Mayen.

