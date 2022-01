Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallflucht - Beschädigten PKW gesucht

Mendig (ots)

Am Freitag, dem 07.01.22, kam es zwischen 08.30 Uhr und 08.40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht vor der Bäckerei Lempertz in der Oberstraße in Mendig. Der Unfallverursacher meldete sich im Nachgang auf hiesiger Dienststelle, jedoch befand sich der beschädigte PKW nicht mehr an der Unfallstelle. Alle Versuche den beschädigten PKW zu ermitteln schlugen bisher fehl. Anhand des Schadensbildes dürfte es sich um einen roten PKW gehandelt haben. Fahrer, insbesondere von roten PKW, die am Freitagmorgen in der Oberstraße in Mendig geparkt haben, werden gebeten ihre PKW in Augenschein zu nehmen und sich bei Feststellung eines frischen Unfallschadens bei der Polizeiinspektion Mayen unter der 02651/8010 zu melden.

