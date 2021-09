Polizeipräsidium Karlsruhe

L 605 - Motorradfahrer nach Überholvorgang gestürzt und schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich am Donnerstagnachmittag ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Landesstraße 605 Höhe Gut Scheibenhardt zugezogen. Der 62-jährige war gegen 15.00 Uhr stadtauswärts in Richtung Autobahn gefahren als er nach ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei zwischen zwei Fahrzeugen überholte. Hierbei geriet er in Kontakt mit einem Außenspiegel und stützte mit seiner Maschine. Nach der Erstversorgung durch ein Rettungsteam mit Notarzt wurde der Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Strecke gesperrt. Es kam zu Rückstauungen in beide Fahrtrichtungen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

