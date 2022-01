Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Adenau - Nachtragsmeldung zur Presseerstmeldung Verkehrsunfall zwischen Dienst-Kfz und Lkw

Mayen (ots)

Am Dienstag, dem 11.01.2022 gegen 10:00 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße (B 257) in Adenau ein Verkehrsunfall zwischen einem Funkstreifenwagen der Polizei und einem Lkw. Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich der Funkstreifenwagen auf einer Einsatzfahrt stadtauswärts in Fahrtrichtung Quiddelbach. Noch in der Ortslage geriet das Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lkw. Die zwei eingesetzten Polizeibeamten wurden bei dem Verkehrsunfall schwer-, der Unfallbeteiligte Lkw-Fahrer leichtverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die Unfallaufnahme erfolgt durch die Polizeiinspektion Mayen. Ein Gutachter ist mit der Rekonstruktion des Unfallgeschehens beauftragt.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell