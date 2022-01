Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Dienstag, 18. Januar 2022, 12.00 Uhr, und Mittwoch, 19. Januar 2022, 11.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter auf einem hinter einem Verbrauchermarkt in der Soestenstraße befindlichen Parkplatz das vordere Kennzeichen samt Halterung von einem grauen PKW Toyota Avensis eines 39-Jährigen aus Herzlake. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung durch Feuer

Am Dienstag, 18. Januar 2022, zwischen 2.00 Uhr und 18.00 Uhr, setzten bislang unbekannte Täter in der Kirchhofstraße auf bislang unbekannte Art und Weise eine Restmüll- und eine Biotonne eines 63-Jährigen in Brand. Die Tonnen standen zu diesem Zeitpunkt an einem Anbau standen. Sie wurden durch den Brand völlig zerstört. Zudem kam es zu Rußanhaftungen am Gebäude. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung durch Farbschmiereien

In der Zeit zwischen Freitag, 14. Januar 2022, 18.15 Uhr, und Montag, 17. Januar 2022, 18.15 Uhr begaben sich bislang unbekannte Täter in der Bahnhofstraße auf das Dach eines Modegeschäftes und beschmierten die Außenwände mit Farbe. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 19. Januar 2022, kam es gegen 13.30 Uhr auf der Vahrener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 43-jähriger Mann aus Cloppenburg befuhr mit seinem E-Tretroller die Pastor-Covers-Straße. Eine 67-jährige Frau aus Cloppenburg beabsichtigte, mit ihrem Pkw aus dem Prozessionsweg auf die Vahrener Straße nach links in Richtung stadtauswärts abzubiegen. In dieser Situation überquerte der 43-Jährige ohne die Vorfahrt zu gewähren die Vahrener Straße in Richtung Prozessionsweg. Es kam zum Zusammenstoß mit Sachschaden auf der Motorhaube des PKW der 67-Jährigen. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 500 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er konnte im weiteren Verlauf ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Emstek - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 19. Januar 2022, gegen 13.10 Uhr, befuhr ein 27-Jähriger aus Lublin mit einem PKW den Herzog-Erich-Weg, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein vorab durchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 27-Jährigen eingeleitet. Weil dieser seinen Wohnsitz im Ausland unterhält, wurde zudem eine Sicherheitsleistung erhoben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell