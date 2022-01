Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Lagerraum der Gesamtschule - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Bislang unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Sonntag (09.01., 04.20 - 04.45 Uhr) gewaltsam Zutritt in einen Lagerraum der Gesamtschule am Tecklenburger Weg verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge schlugen die Einbrecher ein Fenster eines Lagerraums mit einem Fahrradständer ein, gelangten anschließend in den Raum, ohne von dort in weitere Teile des Gebäudes vordringen zu können. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde aus dem Lager nichts entwendet.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell