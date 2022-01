Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Holtwick

Hinweise auf aufdringlichen Spendensammler

Coesfeld (ots)

Die Polizei erhielt einen Hinweis auf einen aufdringlichen Spendensammler im Bereich Rosendahl-Holtwick. Der Mann gibt an, Spenden für die Flutopfer zu sammeln. Der Hinweisgeber hat Zweifel am angegebenen Spendenwillen des Sammlers. Die Polizei prüft nun mit der Staatsanwaltschaft, ob in diesem Fall ein Spendenbetrug oder andere Straftatbestände vorliegen. Generell rät die Polizei grundsätzlich nur an:

1. Organisationen zu spenden:

- hier können sich Mitarbeiter generell ausweisen und Spendenquittungen ausfüllen.

Oder 2. an Privatpersonen, die man persönlich kennt und bei denen der Spendenfluss nachzuvollziehen ist.

Seriöse Spendensammler drängen Sie nicht zu einer Spende und versuchen Sie auch nicht zu dieser zu überreden! Im Notfall wählen Sie die 110.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell