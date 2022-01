Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Münsterstraße/ Vandalen wüten in Tiefgarage

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag (07.01.22) in einer Tiefgarage an der Münsterstraße randaliert. Gegen 00.30 Uhr rissen sie mehrere Halogenleuchten aus den Fassungen und zerstörten diese. Zudem entleerten sie zwei Feuerlöscher. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

