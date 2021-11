Polizei Hagen

POL-HA: Scheibe an Bürogebäude eingeschlagen, Zeugen gesucht

Hagen-Mitte (ots)

In der Straße Am Widey schlugen Unbekannte bereits in der Nacht vom 01. November 2021 auf den 02. November 2021 eine Scheibe an dem Bürogebäude der AOK ein. Die beschädigte Scheibe befindet sich direkt am Parkplatz der Krankenversicherung. Es gibt bislang keine Hinweise auf Täter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell