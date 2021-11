Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb zahlt nur einen Teil der Ware

Hagen-Wehringhausen (ots)

In der Wehringhauser Straße entwendete ein Hagener am Donnerstag (04.11.2021) gegen 11.15 Uhr Lebensmittel. Ein Mitarbeiter des Discounters beobachtete den 30-Jährigen bei der Tat und sprach ihn an. In der Kühlabteilung hatte er sich Ware aus dem Regal genommen, steckte diese aber kurz vor der Kasse unter seine Jacke. Er bezahlte anschließend nur Brötchen und Bier. Der 30-Jährige erhielt eine Strafanzeige. (arn)

