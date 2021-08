Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Fahrrad sichergestellt - Polizei sucht Eigentümer

Werne (ots)

Bei einem Polizeieinsatz am 07.08.2021 wurden zwei Jugendliche angetroffen, die ein Fahrrad mit sich führten, was ihnen nicht gehörte. Sie gaben an, dass das Rad mehrere Tage unverschlossen am Busbahnhof gestanden habe.

Das Mountainbike der Marke CUBE, Farbe braun-hellblau, wurde sichergestellt. Eine Übereinstimmung mit bisher erstatteten Anzeigen liegt bislang nicht vor.

Wer erkennt das Fahrrad wieder? Hinweise zum Eigentümer bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

