Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Sachbeschädigungen an PKW - Unbekannte Reifenstecher unterwegs

Kamen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (25.08.2021) haben unbekannte Täter im Bereich Borsigstraße, Am Ufer und Kalthof Reifen an mehreren PKW zerstochen. Bisher liegen der Polizei Anzeigen zu acht beschädigten Fahrzeugen vor. In einem Fall konnte die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen 23 Uhr und 23.40 Uhr eingegrenzt werden.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

