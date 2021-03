Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch - Tatverdächtige in Haft

Lambsheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Freitagmorgen, gegen 09:00 Uhr, wurden der Polizei zwei verdächtige Frauen im Dr.-Groß-Ring in Lambsheim gemeldet. Diese hatten sich auf einem fremden Grundstück aufgehalten und dort einen Zaun überstiegen. Beamte der Polizei Frankenthal konnten sie vor dem Grundstück kontrollieren. Es handelte sich um eine 19-jährige Frau aus Frankenthal und eine 25-Jährige ohne festen Wohnsitz. An dem Haus, an welchem die Tatverdächtigen zuvor gesehen wurden, waren Aufbruchspuren vorhanden. Beide Frauen wurden vorläufig festgenommen. Gegen die 25-Jährige bestand bereits ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Bochum wegen eines versuchten Tageswohnungseinbruches. Dieser wurde durch das Amtsgericht Frankenthal eröffnet und in Vollzug gesetzt. Die Frau wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die 19-Jährige wurde mangels Haftgrundes auf freien Fuß entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell