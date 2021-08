Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne: 82-jähriger aus Werne überschlägt sich mit PKW nach Verkehrsunfall

Werne (ots)

Ein 82-jähriger PKW Fahrer aus Werne befuhr den Hansaring in Werne in Richtung Stockumer Strasse. Aus bislang unbekannten Gründen verlor der Werner die Kontrolle über sein Fahrzeug, stieß gegen die Bordsteinkante der Mittelbegrünung und überschlug sich. Der Fahrzeugführer wurde in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden am PKW und der Bepflanzung.

