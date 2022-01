Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrer durch Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

Gütersloh (ots)

(RB) - Gütersloh, Am Freitagabend gegen 20:41 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Stadtring Sundern / Am Anger ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Lkw, bei welchem der Radfahrer schwer verletzt wurde. Zum Unfallzeitpunkt befuhr der Führer eines Sattelzuges die Straße Stadtring Sundern aus Richtung des Freizeitbades "Die Welle" kommend in Richtung der Straße Am Anger. An der Kreuzung Stadtring Sundern / Am Anger beabsichtigte der Lkw-Fahrer nach links in die Straße Am Anger abzubiegen. Hierbei übersah er einen 51-jährigen Radfahrer aus Gütersloh und stieß mit diesem zusammen. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und verletzte sich am Kopf so schwer, dass er mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung verbracht werden musste. Der Radfahrer trug nach dem jetzigen Ermittlungsstand, zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Da die Fahrtrichtung des Radfahrers nicht definitiv bestimmt werden konnte, wurde ein Sachverständiger für Unfallgutachten zur Unfallstelle bestellt. Die Straße Am Anger wurde bis zum Abschluss der Unfallaufnahme (01:15 Uhr) gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell