Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Ladendiebstahl

Am Donnerstag, 20. Januar 2022, kam es um 17.45 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Tabbenstraße zu einem Ladendiebstahl: Ein bisher unbekannter männlicher Täter entwendete zwei Jacken von einem Außenständer des geschädigten Bekleidungsgeschäfts. Bei dem Diebesgut handelt es sich um einen blaue Damen-Daunenjacke von CECIL, Größe L, sowie eine blaue Damen-Daunenjacke von CMP in Größe 36/38. Die Mitarbeiterinnen des Geschäftes wurden währenddessen im Geschäft von seiner im Geschäft befindlichen weiblichen Begleitung abgelenkt. Beide konnten flüchten. Sie konnten wie folgt beschrieben werden: Beschreibung des männlichen Täters:

- ca. 30 Jahre - dunkel gekleidet, evtl Kapuze - dunkler E-Scooter

Beschreibung des weiblichen Täters:

- ca 160 cm - blaue Jeans - dunkle Schuhe - schwarze Jacke (Marke Khujo) - rosa Pudelmütze - dunkelblond - Damenfahrrad (schwarz) mit buntem (hell) Korb vorne

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 20. Januar 2022, wurde um 10.50 Uhr auf der Alten Cloppenburger Straße ein 33-Jähriger PKW-Fahrer kontrolliert, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg -Diebstahl eines E-Bike-Akku

Am Donnerstag, 20. Januar 2022, zwischen 07.45 Uhr und 15.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in den Wallgärten beim Fahrradstand der Marienschule den blau-schwarzen E-Bike-Akku der Marke BOSCH vom grünen Mountainbike einer 12-jährigen Schülerin. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Am Donnerstag, 20. Januar 2022, warfen bislang unbekannte Täter um 22.30 Uhr einen Stein gegen die Glasscheibe einer Hauseingangstür eines 32-Jährigen aus Cloppenburg. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 20. Januar 2022, kam es um 19.10 Uhr auf der Bundesstraße B72 zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 47-Jähriger aus Hessisch-Oldendorf befuhr mit seinem PKW die Bundesstraße B72 von der Bundesautobahn kommend in Richtung Cloppenburg. Als die Fahrbahn zwischen Emstek und Cloppenburg vom 2:1- auf das 1:1-Verfahren überging, versuchte ihn ein bislang unbekannte Fahrer eines Transporters über die Sperrfläche links zu überholen. Hierbei touchierte der Transporter die linke Seite des Pkw. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Schadensverursacher setzte seine Fahrt fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cappeln - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen Samstag, 30. Oktober 2021 und Donnerstag, 20. Januar 2022, beschmierten bislang unbekannte Täter Am Kirchplatz die ausgesonderten Trainerbänke des SF Sevelten mit silberner Farbe. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter Tel.: (04478) 958600 entgegen.

Emstek - Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Am Donnerstag, 20. Januar kam es gegen 14.40 Uhr auf der Garther Heide zu einem Verkehrsunfall: Ein 68-Jähriger aus Garthe befuhr mit seinem Pkw die Straße Egterholzer Weg in Richtung Emstek. An der Kreuzung Garther Heide übersah er beim Linksabbiegen eine vorfahrtsberechtigte 73-Jährige aus Emstek, welche mit ihrem Pkw die Straße Garther Heide in Richtung Emstek befuhr. Es kam zum Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden von 25000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell