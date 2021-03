Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Im Straßengraben aufgefundener Motorradfahrer ist verstorben - 1. Folgemeldung

Essen (ots)

45470 MH-Holthausen:

Der Motorradfahrer, den Montagmorgen, dem 1. März, wachsame Zeugen, im Bereich Obere Saarlandstraße/Oppspring auffanden, ist verstorben. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leisteten die Zeugen Erste Hilfe. Die Rettungskräfte transportierten den Schwerverletzten umgehend in ein nahegelegenes Mülheimer Krankenhaus und später in ein Duisburger Klinikum.

Wir berichteten am 2. März über den tragischen Verkehrsunfall: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4852748

Der 57-Jährige erlag am folgenden Mittwoch (3. März) seinen schweren Verletzungen. Er ist in diesem Jahr der erste Verkehrstote in Mülheim an der Ruhr. / MUe.

