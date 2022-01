Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Wohnungseinbruchdiebstahl

Am 21.01.2022, gegen 19:45 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter durch gewaltsames Öffnen der Haustür sich Zugang zu einem Wohnhaus in der Straße "Am Nepomuk" in 49624 Löningen zu verschaffen. Als die geschädigte Wohnungseigentümerin durch lautes Rufen auf sich aufmerksam macht, flüchtet der Täter fußläufig in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Löningen unter der Rufnummer 05432/80384-0 in Verbindung zu setzen.

Cappeln - Fahren unter BTM-Einfluss

Am 21.01.2022, um 13:55 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger aus Cappeln die Große Straße in 49692 Cappeln, obwohl der Verdacht besteht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest verlief dahingehend positiv. Es wurde eine Blutprobe bei dem 23-Jährigen entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Seitens der Polizei wurde ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Lindern - Fahren unter BTM-Einfluss

Am 21.01.2022, um 16:10 Uhr, befuhr ein 30-Jähriger aus Löningen die Lastruper Straße in 49699 Lindern, obwohl der Verdacht besteht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest verlief dahingehend positiv. Es wurde eine Blutprobe bei dem 30-Jährigen entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Seitens der Polizei wurde ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum vom 20.01.2022/18:00 Uhr bis zum 21.01.2022/15:00 Uhr, stößt der bislang unbekannte Fahrzeugführer beim Rückwärtsfahren mit der Anhängerkupplung seines Fahrzeuges gegen den ordnungsgemäß in der Emsteker Straße in 49661 Cloppenburg abgestellten PKW. Der Unfallverursacher setzte unerlaubt seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

