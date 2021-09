Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210828-4-pdnms Zeugen nach Einbruch in Fockbek gesucht

Fockbek ( Kreis Rendbsurg-Eckernförde ) (ots)

In der Nacht zu heute (28.09.2021) kam es im Tatzeitraum 18.00 - 05.00 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in Fockbek. Tatbetroffen ist ein Einfamilienhaus im Klinter Weg.

Unbekannte Täter hebelten eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und drangen so in das Einfamilienhaus ein. Im Haus suchten der oder die Täter in den vorhandenen Räumlichkeiten nach stehlenswerten Gegenständen. Entwendet wurde unter anderem Schmuck.

Hinweise von Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum auffällige Personen und / oder Fahrzeuge in Fockbek im Klinter Weg oder im weiteren Straßenverlauf in Rendsburg im Klinter Weg beobachtet haben, nimmt die Polizei Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080 entgegen.

