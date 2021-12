Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen - Schusswaffengebrauch der Polizei nach Raubüberfall auf einen Döner-Imbiss in Plettenberg

Plettenberg (ots)

Nach einem Raubüberfall auf einen Döner-Imbiss in der Poststraße in Plettenberg am Mittwochabend (22.12.2021) wurde eine männliche Person durch einen Schusswaffengebrauch der Polizei schwer verletzt. Um 21.44 Uhr betrat ein unbekannter Mann den Geschäftsbereich und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Tageseinnahmen. Im Anschluss flüchtete er mit einer unbekannten Geldsumme. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung traf eine Polizeistreife gegen 21.50 Uhr im Bereich der Breddestraße auf eine männliche Person. In der Folge kam es zu einem Schusswaffengebrauch durch die Polizei. Hierbei wurde die Person schwer verletzt. Inwieweit es sich bei der Person um den Tatverdächtigen aus dem vorangegangen Raubüberfall handelt, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Identität des Verletzten ist noch nicht geklärt. Dieser wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum genauen Tatgeschehen werden durch eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen durchgeführt. Weitere Auskünfte werden zum derzeitigen Zeitpunkt nicht gegeben. (sch)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell