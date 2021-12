Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruchdiebstahl in Firmengebäude in Elsfleth +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In dem Zeitraum von Montag, 27. Dezember 2021, 19:30 Uhr, bis Dienstag, 28. Dezember 2021, 7:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Straße "Hogenkamp" in Elsfleth ein.

Die Täter entwendeten Steuergeräte für Landmaschinen und Bargeld. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen Wert in einer Höhe von etwa 80.000 Euro.

Zeugen oder Personen, die verdächtige Umstände zur Tatzeit im Nahbereich beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell