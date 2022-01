Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Kennzeichendiebstahl

Zwischen Samstag, 22. Januar 2022, 18.00 Uhr, und Sonntag, 23. Januar 2022, 09.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Sperlingstraße beide amtlichen Kennzeichen eines weißen Transporters DAIMLER Vito. Das Fahrzeug befand sich zum Tatzeitpunkt an der Straße vor dem Haus des 56-jährigen Geschädigten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Tuning

Am Sonntag, 23. Januar 2022, gegen 19.00 Uhr, wurde auf der Fritz-Reuter-Straße eine 20-jährige Fahrzeugführerin aus Essen (Oldenburg) festgestellt, die ihren PKW mit einem sog. "US-Standlicht" ausgestattet hatte. Dieses hatte ein Erlöschen der Betriebserlaubnis ihres PKW zur Folge. Ihr wurde die Weiterfahrt bis zu einer nahegelegenen Werkstatt gestattet. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen sie eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 23. Januar 2022, kam es um 17.40 Uhr auf der Ahlhorner Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 74-jährige Frau aus Bösel beabsichtigte, mit ihrem PKW von der Bundesstraße B72 auf die Bundesstraße B213 in ortseinwärtige Richtung abzubiegen. Zur selben Zeit befuhr eine 23-jährige PKW-Fahrerin die B213 aus Richtung Ahlhorn kommend in Richtung Cloppenburg. Im unmittelbaren Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierdurch war der PKW der 23-Jährigen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 2000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Löningen - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit zwischen Samstag, 22. Januar 2022. 12.00 Uhr, und Sonntag, 23. Januar 2022, 09.30 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter auf dem Kurt-Schmücker-Platz den Heckscheibenwischer eines silbernen PKW Opel Corsa. Der PKW stand zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz zur Poststraße. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Löningen OT Altenbunnen - Diebstahl

Am Freitag, 21. Januar 2022, zwischen 08.00 Uhr und 23.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in Löningen OT Altenbunnen aus einer Erdgeschosswohnung in der Straße Zu den Buchen diverse Lebensmittel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Cappeln - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 23. Januar 2022, wurde gegen 15.25 Uhr in der Schlehenstraße ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus Cappeln kontrolliert. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der 18-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein vorab durchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv, sodass dem 18-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterhin wurde in seinem PKW eine geringe Menge an Betäubungsmitteln sowie ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt. Dem 18-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

