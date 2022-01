Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl von Fallrohren

Zwischen Donnerstag, den 20.Januar 2022, gegen 09.00 Uhr und Freitag, den 21.Januar 2022, um 19.00 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter mehrere Fallrohre der St.-Marien-Kirche entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Barßel - Protestmarsch gegen die aktuelle Corona-Politik

Bereits seit mehreren Wochen wird von Kritikern der aktuellen Corona-Politik u.a. in einer Telegram-Gruppe, zu Protestaktionen "Freies Niedersachsen" aufgerufen. In Barßel versammelten sich am Sonntag, 23. Januar 2022, ab 14:00 Uhr, 13 Personen beim Hafen. Von dort spazierten die Teilnehmer durch den Ort Barßel und wieder zurück zum Treffpunkt. Zwischenzeitlich erhöhte sich die Teilnehmerzahl auf 35 Personen. Der Aufzug wurde gegen 15:05 Uhr beendet und verlief durchweg friedlich. Es wurden keine Verstöße festgestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell