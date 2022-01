POL-CLP: Nachmeldungen für den Bereich Cloppenburg und Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Tatverdächtiger Brandstifter vorläufig festgenommen

Am heutigen Montag, 24. Januar 2022, gegen 00.20 Uhr, wandte sich eine 68-jährige Lastruperin telefonisch an die Polizei, um einen an ihrer Wohnanschrift in der Kneheimer Straße abgestellten, unbekannten Pkw zu melden, welcher ihr zuvor durch eine verdächtig langsame Fahrweise aufgefallen war.

Nachdem sich dieser Pkw nach einiger Zeit wieder in Richtung Bundesstraße B68 entfernt hatte, stand auf dem Nachbargrundstück der Mitteilerin plötzlich ein Holzschuppen in Flammen. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lastrup, welche mit 9 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 15000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Der tatverdächtige Brandstifter konnte im Rahmen weiterer Fahndungsmaßnahmen auf der Bundesautobahn A1 vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich bei ihm um einen 41-jährigen Mann aus Herne. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg prüft derzeit die Haftgründe.

Ob er auch für weitere Brandlegungen in Lastrup in Frage kommt, ist Teil der weiteren Ermittlungen.

In den zurückliegenden Wochen war es im Bereich Lastrup zu Bränden gekommen. (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5102413; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5117540).

Steinfeld - gefährliche Körperverletzung / Zeugenaufruf

Am Sonntag, 23. Januar 2022, um 21.15 Uhr, kam es in der Nautischen Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung: Ein bislang unbekannter Mann bedrohte einen 36-jährigen Steinfelder unter Vorhalt einer Schusswaffe. Als der 36-Jährige versuchte, dem Mann die Waffe zu entreißen, schlug dieser ihm damit gegen den Kopf. Das Opfer erlitt hierdurch eine Platzwunde. Nach der Konfrontation floh der Mann fußläufig in Richtung Dorfstraße.

Er konnte wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 175 bis 180 cm groß,

- Kräftige Statur,

- Ca. 35 Jahre alt,

- Auffallend helle Augen,

- Bekleidet mit einer schwarzen Wollmütze, schwarzer Mund-Nasen-Bedeckung, langer, (bis auf die Oberschenkel reichend) dunkler Strickjacke, schwarzer Jeans und blauen Handschuhen,

- Sprach Deutsch mit Akzent,

- Sehr auffälliges Gangbild (breitbeinig, "mit schwingenden Armen").

- Bei der Waffe soll es sich um eine schwarze Pistole gehandelt haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter Tel.: (05492) 960660 bzw. Die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

