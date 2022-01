Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220110 - 0028 Frankfurt-Höchst: Brand in einem Nagelstudio

Frankfurt (ots)

(ne) Bei einem Feuer gestern Nachmittag in einem Nagelstudio in der Emmerich-Josef-Straße entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Eine Angestellte des Nagelstudios war zum Zeitpunkt des Feuers zufällig in der Nähe des Geschäftes. Als sie die Rauchschwaden wahrnahm, betrat sie eilig das Studio und erkannte den Brand. Sie rief umgehend die Feuerwehr, so dass der Brand zügig gelöscht werden konnte. Sowohl durch das Feuer, als auch der damit eingehergehenden Rußbildung wurde das Studio stark beschädigt. Die Kriminalpolizei geht aktuell von einem technischen Defekt an einem Sicherungskasten aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell