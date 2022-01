Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220110 - 0027 Frankfurt-Bahnhofsgebiet: Mobiltelefon geraubt

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Sonntag auf Montag (10. Januar 2022) haben drei Unbekannte einen 34-jährigen Mann in der Kaiserstraße ausgeraubt und dessen Handy erbeutet. Dabei machten die Täter von Pfefferspray Gebrauch.

Der alkoholisierte Geschädigte hielt gegen 02:25 Uhr in Höhe der Kaiserstraße 76 auf, als sich ihm drei unbekannte Männer näherten. Unvermittelt sprühten sie ihm Reizstoff ins Gesicht. In der Folge entnahmen sie aus seiner Hosentasche ein Mobiltelefon der Marke Apple und flüchteten anschließend mit der Beute in unbekannte Richtung. Der 34-jährige Geschädigte blieb verletzt zurück. Aufgrund der erlittenen Augenreizung wurde er medizinisch von Rettungskräften betreut. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Von den drei Tätern ist lediglich bekannt, dass es sich um drei Männer mit dunklen Teint gehandelt haben soll. Zwei von ihnen trugen eine schwarze Jacke, der dritte eine rot-schwarze.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen und/oder den Tätern machen können, werden gebeten, Hinweise bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 51499 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell