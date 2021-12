Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Öffentlichkeitsfahndung zur gemeinsamen Pressemitteilung Nr. 425: Bewaffneter Raubüberfall auf Supermarkt

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (20. Oktober 2021) hatten drei Männer einen Supermarkt an der Saumstraße unter Vorhalt einer Langwaffe überfallen. Die Polizei hat darüber berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5052238

Auf Beschluss des Amtsgerichts Krefeld fahndet die Polizei Krefeld öffentlich mit Fotos nach drei Tatverdächtigen: https://polizei.nrw/fahndung/70534

Hinweise bitte an die Polizei Krefeld unter 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (473)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell