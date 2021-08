Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Steinfeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 15.08.2021, gegen 11:50 Uhr, kam es an der Einmündung Gerbertshohl/L546 zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Eine 55-jährige Pkw-Fahrerin missachtete die Vorfahrt eines auf dem für Radfahrer freigegebenen Radweges. Der 65-jährige, in Richtung Kapsweyer fahrende Pedelec-Fahrer stürzte beim Zusammenstoß zu Boden und wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 1600.- Euro geschätzt.

