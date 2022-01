Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Versuchter Einbruch

In der Zeit zwischen Samstag, 1. Januar 2022, 11.00 Uhr und Sonntag, 9. Januar 2022, 13.45 Uhr versuchte eine bislang unbekannte Person gewaltsam in ein Wohnhaus der Ammerseestraße einzubrechen. Dabei entstand ein Sachschaden an einem Fensterrahmen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cappeln - Brand

Am Sonntag, 9. Januar 2022, gegen 10.00 Uhr geriet ein Trockner vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in einem Wirtschaftsgebäude in der Macrostraße in Brand. Im weiteren Verlauf dehnte sich der Brand auf den Dachstuhl aus. Ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Diese löschte den Brand ab. Es wurden keine Personen verletzt. Die geschätzte Schadenshöhe liegt bei ca. 30.000 Euro.

Lastrup/Hemmelte - Brand

Am Montag, 10. Januar 2022, gegen 1.00 Uhr, geriet ein Gartenschuppen im Kiefernweg aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehr Lastrup war mit 35 Personen und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Es wurden keine Menschen verletzt. Der Schuppen brannte komplett ab. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell