Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariats Vechta vom 09.01.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Tageswohnungseinbruch

Am Samstag, 08.01.2022, gegen 10.00 Uhr, verschafften sich Unbekannte durch Aufhebeln der Eingangstür Zugang zu einer Sammelunterkunft in der Ahlhorner Straße. Dort entwendeten sie aus zwei Zimmern dortiger Bewohner ca. 800 Euro Bargeld, zwei Armbanduhren sowie verschiedene Dokumente.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmiererein

Am Sonntag, 09.01.2022, gegen 01.25 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie aus einer Personengruppe heraus ein Unbekannter die Fassade einer Hauswand in der Kronenstraße mit unterschiedlichen Schriftzügen bemalte. Eingesetzte Polizeibeamte konnten die Personengruppe im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen antreffen und die Personalien feststellen. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 09.01.2023, gegen 04.20 Uhr, kam es am Bremer Tor zu einer Sachbeschädigung im Bereich einer Gaststätte. Die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung konnte vor Ort zwei Täter feststellen. Dabei handelt es sich um einen 44-jähjrigen und einen 50-jährigen aus Vechta. Diese hatten durch massive Fußtritte und zur Hilfenahme eines Barhockers die Zugangstür zur Gaststätte beschädigt. Den Tatverdächtigen wurde ein Platzverweis erteilt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 08.01.2022, gegen 10.15 Uhr, befuhr ein 37-jähriger aus Walsrode mit seinem PKW Audi die Bahnhofstraße. Dort wurde er durch eingesetzte Beamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Vechta - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 08.01.2022, gegen 19:40 Uhr, fiel einem aufmerksamen Zeugen in der Windallee der PKW Fahrer eines Dacia durch seine offensichtlich unsichere Fahrweise auf. Der Mann, ein 22-jähriger Vechtaer, konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er stand unter erheblichem Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,93 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell