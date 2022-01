Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 08.01.2021-09.01.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl einer Dachrinne

In der Zeit von Freitag 09:00 Uhr bis Samstag 09:00 Uhr demontierten bislang unbekannte Täter eine Dachrinne von einem Gebäude an der Chiemseestraße in Cloppenburg und entwendeten diese. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 in Verbindung zu setzen.

Garrel - Diebstahl von Fallrohren

In der Zeit Samstag 01:30 Uhr bis 02:15 Uhr entwendeten vier bislang unbekannte Täter gemeinschaftlich sieben Fallrohre aus Kupfer von der Grundschule in Garrel. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Auch hier bittet die Polizei mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04474/939420 zu melden.

Garrel - Verkehrsunfall infolge Trunkenheit

Am Samstag gegen 12:30 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit Wohnsitz in Friesoythe mit seinem BMW die Straße Hollberg in Garrel in Fahrtrichtung Petersfelder Straße, als er aufgrund seiner Alkoholisierung nach links von der Fahrbahn abkam, einen Zaun durchbrach und auf einer Wiese zum Stehen kam. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille, weshalb ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen, der Führerschein des Mannes sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Lindern - Verkehrsunfall infolge Alkohol

Drei leicht verletzte Männer im Alter von 21, 26 und 32 Jahren und ein Sachschaden in Höhe von ca. 6500 Euro. Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 18:40 Uhr in Lindern auf der Werlter Straße ereignet hat. Ein 21-Jähriger mit Wohnsitz in Halen fuhr auf der Werlter Straße in Richtung der Ortskernentlastungsstraße, als er in einer Kurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in Verbindung mit Alkohol die Kontrolle über seinen Audi A6 verlor. Der PKW kam nach rechts von der Straße ab, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend in einem Graben zum Stillstand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Auch hier wurden ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen, der Führerschein des Mannes sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Fahrradfahrerin

Am Samstag gegen 20:40 Uhr befuhr eine 39-jährige Cloppenburgerin mit ihrem Fahrrad den linksseitigen Radweg der Osterstraße von Bethen in Richtung Cloppenburg. Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer beabsichtigte mit seinem Fahrzeug von einem Grundstück auf die Osterstraße einzufahren und übersah dabei die Fahrradfahrerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Fahrradfahrerin verletzte sich leicht am Fuß und der PKW-Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Fahrradfahrerin zu kümmern. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich unter Telefon 04471/18600 zu melden.

