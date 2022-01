Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariats Vechta vom 08.01.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Diebstahl aus Opferstock

In der Zeit von Mittwoch, 05.01.2022, 15.00 Uhr bis Freitag, 07.01.2022, 10.30 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Täter in der Pfarrkirche in Osterfeine den dortigen Opferstock auf und entwendete dort eine bislang unbekannte Menge an Bargeld. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dame, Tel.: 05491-999360 zu melden.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 07.01.2022, gegen 08.00 Uhr, kam es in der Hagen-Ring-Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Hagen-Ring-Straße aus Richtung Buddenkämpe kommend in Richtung Viehdrift. Dort stieß er mit der Beifahrerseite gegen einen dort auf einem seitlichen Parkstreifen abgestellten PKW VW Golf. An diesem PKW entstand Sachschaden, in Höhe von ca. 200 Euro. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zum Unfallzeitpunkt herrschte an dieser Unfallstelle reger Verkehr, da dort der angrenzende Kindergarten öffnete. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Vechta, Tel.: 04441/943-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell