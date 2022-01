Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung des PK Friesoythe vom 07./08.01.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe / OT Gehlenberg

In den Abendstunden des 07.01.2022 befährt ein 27-jähriger Emsländer mit einem Pkw VW Golf die "Neuscharreler Straße" aus Richtung Gehlenberg kommend in Fahrtrichtung Neuscharrel. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt der Pkw in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Straße ab und kollidiert mit einer Holzhütte sowie einem Baum. Anschließend kommt das Fahrzeug auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Das Fahrzeug wird durch den Aufprall stark deformiert. Der Motorblock wird herausgerissen und der Fahrer im Pkw eingeklemmt. Der Fahrzeugführer wird durch die freiwilligen Feuerwehren aus Gehlenberg und Friesoythe geborgen. Der Pkw-Fahrer verstirbt jedoch noch an der Unfallstelle. Für die Zeit der Unfallaufnahme muss die o.g.Straße durch die Straßenmeisterei Friesoythe komplett gesperrt werden. Neben der Feuerwehr Gehlenberg und Friesoythe, der Polizei, dem Rettungsdienst und dem Notarzt war auch ein Team der psychosozialen Notfallversorgung vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell