Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Sachbeschädigung

Von Sonntag, 2. Januar 2022, 12.00 Uhr bis Montag, 3. Januar 2022 warfen unbekannte Personen in der Universitätsstraße einen Gegenstand gegen den Lampenschirm einer Straßenlaterne auf dem Parkplatz der Universität. Der Lampenschirm löste sich aus der Fassung und fiel zu Boden wodurch der Schirm beschädigt wurde. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 200,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Visbek - Sachbeschädigung an sieben Pkw

Von Mittwoch, 05. Januar 2022, 16.00 Uhr bis Donnerstag, 07.30 Uhr beschädigen unbekannte Personen im Poggenkamp je einen Reifen von zwei Pkw, indem sie diese zerstachen. Auf dem Parkplatz einer Fachklinik in der Ahlhorner Straße wurden an fünf verschiedenen Autos insgesamt fünf Reifen zerstochen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf 700,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek unter 04445-95047-0 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Am Donnerstag, 06. Januar 2022, in der Zeit von 18.18 Uhr bis 19.25 Uhr beschädigten unbekannte Personen in der Oldenburger Straße einen schwarzen Audi A6, indem sie den Lack des Fahrzeuges rundherum zerkratzten. Der Pkw war ordnungsgemäß auf dem Parkstreifen rechtsseitig der Fahrbahn abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 2000,00 Euro. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 7. Januar 2022, um 13.00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Pkw die Mühlenstraße und bog nach links in die Große Straße ab. Hierbei schnitt er die Kurve, so dass eine 30-Jährige aus Holdorf, die mit ihrem Renault Clio auf der Großen Straße fuhr, zum Ausweichen gezwungen wurde und dabei einen Leitpfahl touchierte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 6. Januar 2022, 13.55 Uhr fuhren ein 20-jähriger Radladerfahrer aus Goldenstedt und ein 22-jähriger Autofahrer aus Vechta auf der Oldenburger Straße (L 881) in Richtung Stadtmitte. Auf Höhe der Hausnummer 112 fuhr der 22-Jährige mit seinem Pkw auf den vorausfahrenden Radlader auf. Durch den Aufprall erlitt der 22-jährige Mann leichte Verletzungen. Das Auto brannte vollständig aus. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 6. Januar 2022, in der Zeit von 11.15 Uhr bis 12.30 Uhr parkte eine 44-jährige aus Drebber (LK Diepholz) ihren grünen Opel Astra-G-Caravan auf dem Parkplatz an der Landwehrstraße vor der Klosterkirche. Als sie ihren Wagen wieder in Gebrauch nehmen wollte, stellte sie eine Beschädigung an ihrem Fahrzeug fest. An der Heckscheibe war Glasbruch feststellbar und an der Heckschürze befanden linksseitig Kratzer. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf 1500,00 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen.

Bakum - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 6. Januar 2022, gegen 17.04 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Sattelzugs auf der Essener Straße in Richtung Harme. Kurz nach Ortsausgang kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und fuhr zeitweise auf der Berme. Hierdurch kam es zur Abtragung des Erdreiches und zu einer Verunreinigung der Fahrbahn sowie des Fuß- und Radweges. Zudem entstand Sachschaden an Baken und Schildern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum unter 04446-95971-0 entgegen.

