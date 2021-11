Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Auf falsche Spur gefahren.

Lippe (ots)

Am Donnerstag (04.11.2021) fuhr ein 53-jähriger Bad Salzufler mit seinem Fiat vom Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes nach links in die Schloßstraße ein, nutzte aber die falsche Spur. Auf der Fahrspur des Gegenverkehrs kollidierte der Wagen gegen 18:50 Uhr mit dem Ford eines 73-Jährigen. Beide Fahrer sowie eine 17-jährige Beifahrerin und ein 10-jähriger Beifahrer im Fiat wurden leicht verletzt und zur Behandlung mit Rettungswagen in naheliegende Kliniken gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 3000 Euro. Beide Wagen wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell