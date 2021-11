Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Heiden. Aufgefahren und abgehauen.

Lippe (ots)

Am Donnerstag (04.11.2021) kam es an der Einmündung Detmolder Straße zum Papendiek zu einem Auffahrunfall mit Fahrerflucht. Gegen 10 Uhr standen drei Fahrzeuge hintereinander verkehrsbedingt wartend an der Einmündung, als ein weiterer Wagen auf das hinterste auffuhr und es gegen das mittlere schob. Die bislang unbekannte Person am Steuer des unfallverursachenden Autos wendete daraufhin, ohne sich um den Schaden zu kümmern, und fuhr in Richtung Lage davon. Bei dem Wagen handelte es sich nach Zeugenaussagen um einen weißen Kleinwagen. Wer Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug und die Person am Steuer geben kann, informiert bitte das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell